MN - M.Colombo: "Juventus - Milan per soli tifosi piemontesi favorisce i bianconeri"

Intervenuta in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Monica Colombo, firma del Corriere della Sera, ha parlato della possibilità che Juventus-Milan si giocherà a porte aperte con i tifosi piemontesi. Queste la domanda e la risposta:

Cosa ne pensa della possibilità che mercoledì si possa giocare a porte aperte per i residenti in Piemonte?



“Anche in Piemonte ci sono dei casi per cui mi sembra una decisione pirotecnica. L’ufficialità non è ancora arrivata ma se si va verso quella direzione di certo non può fare contenti i tifosi del Milan e sulla carta mi sembra una scelta fatta su misura per la Juventus".