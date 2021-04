MN - Nordstrand (TV4 Sweden): "Per Zlatan i giovani del Milan sono i suoi bambini"

La redazione di MilanNews ha contattato in esclusiva Frida Nordstrand, giornalista svedese di TV4 Sweden, che parlato così del rapporto di Zlatan Ibrahimovic con i ragazzi del Milan: "Ho parlato molto con lui. Gli piace giocare nel Milan con giocatori giovani e gli piace molto il ruolo che ha verso di essi. Purtroppo con la nazionale svedese i ragazzi giovani li può vedere raramente, e non può costruire con loro la stessa cosa che sta facendo nel Milan. Al Milan i giovani li considera i suoi "bambini". Nella nazionale crede che il suo approccio debba essere più incoraggiante verso i giovani, avendo sempre un attaggiamento positivo dando attenzioni e rispetto. Al Milan, invece, può alzare l'asticella e arrabbiarsi se loro non giocano come lui si aspetta. Quindi lui ci pensa a come può essere una figura leader e un mentore per questi ragazzi, cosa che penso sia bella da vedere. Il tutto rimanendo sempre lo stesso Zlatan. E' cresciuto e apprezza vedere i giocatori crescere con lui nel MIlan, cosa che vuole fare anche nella nazionale. Dice sempre: "Ho lasciato i miei due figli in Svezia per seguirne altri al Milan, che per me sono il Mondo". Per lui questo è bellissimo e importantissimo, pur rivelando una certa emozione quando parla dei suoi figli. E' un grande sacrificio per lui stare lontano dai suoi figli, ma dice: "I miei figli sono dei ninja, dei guerrieri, ma lo sanno che il loro papà è felice quando gioca a calcio perché sorrido. Sorrido anche quando faccio crescere dei giovani nel Milan e nella Nazionale". Penso sia stato molto bello sentire queste parole".