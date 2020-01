MN - Novellino: "Cambio di modulo? Pioli troverà la soluzione più giusta"

In merito al possibile cambio di modulo, con il passaggio dal 4-3-3 al 4-3-1-2, Walter Novellino ha dichiarato ai microfoni di Milannews.it: "Avevano provato a fare questo tipo di lavoro con Giampaolo, ma hanno fatto un po’ fatica. Leao è troppo acerbo. Essere istintivo è importante, ma deve capire che il Milan è il Milan, non è una piazza per divertirsi, per fare il numeretto. Il numero è importante ma deve mettere in condizione il compagno di far gol. Pioli sta lavorando su diverse soluzioni e sono convinto che troverà quella giusta. Il Milan in questo momento fa più fatica negli ultimi venti-trenta metri. Lì ci vogliono gli uomini che sanno verticalizzare. Ibra si mette sempre in condizione di ricevere, ma i compagni fanno spesso un passaggio in più e finisce in fuorigioco. Pioli migliorerà sicuramente questo aspetto".