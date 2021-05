MN - Ordine: "L'immagine emblematica di questa stagione è l'esultanza di Pioli e della dirigenza ieri sera"

Intervenuto nel podcast di Milannews.it condotto da Pietro Mazzara, il giornalista Franco Ordine ha commentato la qualificazione alla Champions League. Queste le sue parole: "Le pagelle del Milan di quest'anno sono da promozione assoluta e totale. I meriti di questa qualificazione in Champions e di questo secondo strepitoso e inatteso, di gran lunga superiore alle possibilità della rosa che avevamo pronosticato tra il quarto e il quinto posto, sono da assegnare in sequenza allo straordinario lavoro di Pioli, a quello dell'area tecnica e naturalmente al sostegno della proprietà e dell'Ad Gazidis. Vorrei scegliere una sola foto che è l'emblema di questa stagione. Subito dopo il secondo gol su rigore di Kessie a Bergamo, Pioli si rivolge verso la tribuna dove sono seduti Gazidis, Maldini e Massara in segno di esultanza. Questa è la clamorosa e strepitosa unità di intenti tra le diverse aree della squadra"