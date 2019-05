MN - Pasotto: "Il Milan ha fretta di capire se può ripartire da Maldini. Il club sta partendo in ritardo"

Marco Pasotto, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto alla trasmissione “Milan News” su Radio Monte Carlo Sport e ha commentato così il momento del Milan:

Su Maldini: "C'è un grande punto di domanda. La risposta di Maldini dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana. Il club ha fretta di capire se può ripartire da Maldini. Ieri le sue parole non sono state chiarissime, in queste ore sta riflettendo. Passare dall'essere la spalla di Leonardo al ricoprire il ruolo di Leonardo sarebbe un grande passo in avanti nella sua carriera. In caso di no, comunque, credo che anche la gente si chiederebbe cosa potrebbe fare Maldini nel Milan".

Sul paragone con Galliani: "Non si possono fare paragoni. E' vero che anche Galliani era arrivato senza esperienza nel calcio, ma lui aveva già anni di esperienza in altri ambiti. Questo è stato il primo anno da dirigente di Maldini. Per lui sarebbe una grande chance accettare questo ruolo, però ci possono stare dei dubbi nella sua testa per il progetto di Elliott. Siamo ormai a giugno, ma al momento il Milan sta partendo in ritardo. E questo succede per l'ennesimo anno".

Sulla panchina rossonera: "Serve un allenatore funzionale al progetto del club, che vuole valorizzare i giovani. Al momento, il Milan credo che sia orientato su un tecnico italiano, ma è chiaro che molto dipenderà anche da chi sarà il dt. La scelta non sarà solo sua ovviamente, ma la sua parola conterà molto. Bisogna aspettare la decisione di Maldini. Moncada è molto bravo nello scouting, ma non credo sia pronto per guidare l'area tecnica. Una sua promozione è stata ipotizzata, ma non come numero uno dell'area tecnica".