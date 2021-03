MN - Passerini: "Il Milan sta dimostrando di tenere all’impegno europeo come invece moltissime altre squadre italiane non hanno fatto"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, il giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini ha parlato dell'attaccamento all'impegno europeo da parte del Milan. Queste le sue parole: “E’ un Milan che ha voglia di tornare, e questo attaccamento all’Europa League lo dimostra, che sicuramente non è la Champions. Il Milan sta dimostrando di tenere all’impegno europeo come invece moltissime altre squadre italiane non hanno fatto. Dal Milan ho visto quella voglia di misurarsi con l’Europa che ultimamente nelle squadre italiane non si è vista. E’ chiaro, il Milan non fa le coppe da 7 anni, quindi la voglia di tornare in Europa è alta. Quello che mi ha colpito è che il Milan ha mostrato un gioco europeo, provando a vincere a Manchester nonostante la situazione d’emergenza. Non è un caso se hanno annullato due gol in quindici minuti ai rossoneri”.