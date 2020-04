MN - Pellegatti: "Allenatore? Il Milan ha le idee chiare da tempo"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Carlo Pellegatti, giornalista sportivo di fede rossonera, ha parlato di Rangnick. (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA) Queste le domande e le risposte:

Per la panchina rossonera possiamo dare per certo l’arrivo di Ralf Rangick o Stefano Pioli ha ancora delle chance?

“Sulla questione allenatore io credo che la società abbia le idee chiare ormai da tempo. Anche qui però per definire il tutto bisognerà attendere che la situazione legata all’emergenza Coronavirus permetta di tornare ad un qualcosa vicino alla normalità, ma mi sento di dire che ad oggi Ralf Rangnick è l’indiziato numero uno per la panchina rossonera della prossima stagione. Nel caso si tornasse a giocare allora Pioli potrebbe avere ancora qualche carta da giocarsi fino al termine del campionato, ma secondo me il fondo Elliott ha le idee chiare sulla scelta del prossimo allenatore”.