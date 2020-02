MN - Pellegatti: "Hanno privato Ibrahimovic di un gol capolavoro"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha parlato dell'episodio che ha portato all'annullanento del fol di Ibrahimovic. Questa la domanda e la risposta:

Parlando degli episodi che hanno deciso la partita sopratutto del gol annullato a Ibrahimovic. Un peccato annullare una magia del genere.

“Io non sono ancora convinto dal tocco di Ibrahimovic, dato che il pallone ha toccato il braccio dello svedese ma il giocatore era fermo. Ibra è stato spostato da un giocatore della Fiorentina in un contrasto e il braccio gli è finito sul pallone. Ho parlato di sfregio alla gioconda sul mio profilo Instagram perchè sono convinto che senza il tocco di Castrovilli, il pallone non gli sarebbe finito sul braccio.”

Tra le note positive, sicuramente, Ibrahimovic capace di procurare l’espulsione di Dalbert e presente nella partita.

“Io gli ho dato 7,5 perchè autore di una grande partita. Continuo a parlare di sfregio alla gioconda per il gol annullato, una rete meravigliosa, una delle più belle nella carriera di Ibra e nella storia del Milan. Hanno tolto nelle sue statistiche e nei suoi capolavori, un gol di questa fattura e questo per me rimane una cosa insopportabile.”