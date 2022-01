MN - Prandelli (Populous): "Ecco l'impatto ambientale avrà il nuovo stadio di Milan e Inter. Abbiamo studiato anche il vento"

L’ingegnere Silvia Prandelli, Principal di Populous Italia, ha rilasciato queste parole a Milannews.it sull'impatto ambientale avrà il nuovo stadio di Milan e Inter: "Quando si tratta di un’infrastruttura di questo tipo bisogna studiare sia l’impatto che ha da un punto di vista attivo, quindi tutta la produzione di energia richiesta, ma anche da un punto di vista passivo, cioè com’è disegnato lo stadio per cercare di dare il massimo comfort senza essere energivoro. Per quanto riguarda la sostenibilità passiva, quello che abbiamo pensato noi per San Siro è stato quello di orientarlo il più possibile per avere una maggiore apertura verso i raggi solari, in modo da diminuire l’utilizzo di lampade per la crescita del prato o aprire al massimo alle piogge in modo da convogliare le acque per recuperare l’acqua piovana all’interno del campo diminuendo la necessità di irrigazione del campo stesso. Se è vero che abbiamo studiato anche il vento? Sì esatto. Abbiamo fatto uno studio molto puntuale sulla galleria e abbiamo scoperto che nell’ala di San Siro soffia un vento che viene da Nord, soprattutto nelle stagioni mediane. Abbiamo pensato di aprire la parte a Nord e a Sud della galleria, creando una sorta di flusso passivo di vento che entra nell’ambiente creando un lavaggio rinfrescante dello stesso. Questo è stato simulato in diverse fasi della competition e integrato con tutte le richieste di impianti che vi sono all’interno. Possiamo pensare ad una casa che è stata ben studiata in funzione dell’orientamento, dell’isolamento, dell’utilizzo della luce solare e dell’aria. Anche San Siro si comporta al meglio possibile sul sito dov’è posto. Da un punto di vista attivo abbiamo iniziato a studiare su come operare sull’involucro, considerando pannelli fotovoltaici in copertura, batterie di accumulo all’interno dello stadio per utilizzare l’energia in più per momenti diversi della giornata. Abbiamo pensato anche all’utilizzo di luci led per ridurre i consumi".

