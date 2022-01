MN - Prandelli (Populous): "Il nuovo stadio sarà accessibile 365 giorni l’anno"

Cosa avete pensato nello specifico per lo stadio di Milano? Questa la risposta alla domanda di MilanNews.it dell’ingegnere Silvia Prandelli, Principal di Populous Italia, che si occupa in prima persona del nuovo stadio di Milan e Inter: "Al momento partendo dai macrotemi, da una galleria che è uno spazio che noi definiamo democratico, in cui c’è un accesso per tutte le categorie di utenti in giorni partita e in giorni non partita. Noi pensiamo, sulla base dell’esperienza in Inghilterra, che bisogna riportare diverse categorie di spettatori allo stadio migliori l’esperienza generale della partita, rendendola più sicura e vivibile, rendendo il comparto stadio utilizzabile 365 giorni l’anno. Questo è il nostro macrotema. A livello micro ci siamo focalizzati sul tipo di offerta, stiamo ancora discutendo con le squadre su quali possano essere i temi da sviluppare. Potrebbe esserci una specie di nursery per i bambini, come potrebbe esserci una serie di spazi per avere delle persone che frequentino questa galleria durante la settimana per fare dei corsi di formazione".

