MN - Raimondi: "Poche chance per il rinnovo di Donnarumma. Juve in prima fila per Gigio"

Intervistato da Milannews.it, Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, ha parlato così del futuro di Gigio Donnarumma: "Per una sua permanenza io vedo pochi margini perché per rinnovare il nuovo contratto dovrebbe essere almeno alle sue cifre o addirittura di più, intorno ai 7 milioni di euro l’anno: molto distante da quella che è l’idea di Elliott per quanto Donnarumma rappresenti una bandiera. Il problema poi è anche che Gigio vuole cominciare a vincere. È e sarà il portiere della Nazionale, quindi le sue aspettative sono legittime: vincere scudetti o giocare per i grandi club della Champions League. Io credo che quando si siederanno al tavolo bisognerà capire quale sarà il progetto di questo Milan. Se il progetto è ritornare in Champions e cercare di essere protagonisti nel campionato italiano nel giro di un paio d’anni allora potrebbe anche pensarci, se invece i tempi dovessero essere più lunghi allora è chiaro che dal suo punto di vista, se vuole iniziare ad essere un vincente nella vita, non può più aspettare questo momento storico molto delicato del Milan e deve quindi cambiare squadra. Su di lui c’è il PSG, ma soprattutto la Juventus in primissima fila che sta tentando in ogni modo il Milan: sarà un mercato soprattutto di scambi e i bianconeri hanno già proposto più volte la carta Bernardeschi per arrivare ad un giocatore come Donnarumma. La Juventus quindi è in prima fila".