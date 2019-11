MN - Raimondi su Suso: "Contro la Juventus mi aspetto una prova intelligente"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it in vista di Juventus-Milan, Claudio Raimondi ha parlato così di Suso: "Secondo me queste sono le partite che esaltano i giocatori di qualità, sono i palcoscenici che ricercano. Lui ha questo problema ma secondo me non è nuovo, se l'è trascinato. Non voglio difendere nessuno ma secondo me è stato zitto, senza sbandierare di dover convivere con questo problema fisico. Ritengo che possa essere una partita in cui Suso, su una punizione, su una giocata, può lasciare il segno. Mi aspetto che dopo tante parole, dopo il suo gol con la SPAL, abbia voglia di dimostrare, si sente in dovere con i tifosi milanisti. Mi aspetto una prova intelligente da parte di Suso".