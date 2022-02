MN - Repice: "Lotta scudetto? Milan più consapevole di un anno fa, se la può giocare"

MilanNews.it

Francesco Repice, noto giornalista e radiocronista della Rai, intervistato da MilanNews.it, ha parlato così della lotta scudetto: "Se il Milan può giocarsela fino in fondo per lo scudetto? Io credo proprio di sì. Questa volta, rispetto ad un anno fa, c’è più consapevolezza, maggiore convinzione ma soprattutto tocchiamo con mano il progresso tecnico di tanti uomini e ragazzi che giocano in rossonero. Sicuramente hanno fatto lo step successivo che può consentire al Milan di raggiungere traguardi importanti".