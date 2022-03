MN - Scaramuzzino su Kalulu: "Si fa trovare sempre pronto e non è affatto scontato"

MilanNews.it

Giovanni Scaramuzzino, radiocronista per RaiSport del derby di ieri sera, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Kalulu: "Kalulu mi sembra molto duttile, se non addirittura a suo agio in diversi ruoli difensivi. Ieri ha avuto il merito di farsi trovare subito pronto al momento del suo ingresso in campo. Non è affatto detto che possa sempre accadere e soprattutto... non era facile e neppure scontato che avvenisse in una gara come il derby. È stato bravo".