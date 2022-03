MN - Scaramuzzino su Napoli-Milan: "Pioli ci ha pensato durante il derby"

MilanNews.it

Giovanni Scaramuzzino, radiocronista per RaiSport del derby di ieri sera, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Napoli-Milan: "Sarà un passaggio importante, ma non ancora decisivo. Nel derby, Pioli ha fatto ruotare tutti e tre i trequartisti alle spalle di Giroud e in questa scelta credo abbia influito proprio il pensiero della gara di Napoli. Si affronteranno due squadre che hanno spiccata personalità e una propria identità di gioco anche quando il pallone lo manovrano gli avversari. Sarà un bello spettacolo".