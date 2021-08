MN - Scaramuzzino su Pioli: "Gli viene spesso dato un appellativo riduttivo rispetto alle sue capacità"

Giovanni Scaramuzzino, giornalista e radiocronista spesso al seguito del Milan per "Tutto il calcio minuto per minuto", si è così espresso in un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su Pioli: "Si è parlato di Pioli come un allenatore non dico incapace, ma come un traghettatore, una specie di fratello maggiore... Secondo me, gli è stato spesso dato un appellativo riduttivo rispetto alle sue capacità: personalmente non solo lo stimo, ma lo reputo anche tra i migliori tecnici della Serie A. Certamente il doppio impegno porterà dei cambiamenti rispetto alla passata stagione, ma è giusto che il Milan possa e debba competere su più fronti".