MN - Scaroni: "Un progetto da 1,2 miliardi necessita di una forza finanziaria comune per sostenere le spese"

Paolo Scaroni, sulla scelta di fare uno stadio insieme all'Inter, ha spiegato in conferenza stampa: "Perché uno stadio per due squadre? Inter e Milan hanno condiviso lo stadio per 70 anni, in cui facciamo scelte continuamente, una coogestione da diversi anni. Avere uno solo stadio è più sano dal punto di vista ambientale perché c'è solo una struttura. Un progetto da 1,2 miliardi necessita di una forza finanziaria comune per sostenere le spese".