MN - Serafini: "Maldini? La vicenda è distorta: lui chiede venga assecondata una filosofia che riguarda la storia del Milan"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini ha parlato così di Maldini: "Io credo che la vicenda sia un po' distorta. In realtà quello che lui chiede è che venga assecondata una certa filosofia, che non è la sua ma riguarda la storia di questo club. Non dimentichiamo che il Milan, nonostante tutte le sue magagne, parte con una squadra che non è andata in Champions per un punto, facendo 68 punti e con un'età media giovane. Va supportata con degli acquisti mirati. Poi, a parte il mercato, bisogna che venga anche supportato dal punto di vista della struttura generale, a cominciare dal settore giovanile, perchè qua c'è da rifare un assetto societario, riverdire un settore giovanile che rappresenta la punta dell'iceberg del malessere generale. La riflessione di Paolo è ampia, a 360 gradi e non riguarda solamente la questione personale e il suo staff".