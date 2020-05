MN - Soncin: "Ho iniziato come centrocampista. Idolo? Da piccolo Buffon, ora prendo spunto da Gigio"

Matteo Soncin, portiere della Primavera del Milan, ha raccontato a Milannews.it di aver iniziato a giocare in un altro ruolo: "Io ho iniziato come centrocampista, in fascia destra. Poi non mi piaceva correre dato che ero lento e siccome una volta mancava il portiere, mi sono proposto e da lì non mi sono più spostato. Il mio idolo? Fin da piccolo, è stato Buffon. Poi essendo qua al Milan, prendo spunto e cerco di migliorarmi guardando Gigio".

