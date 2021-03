MN - Strasser: "Il Milan deve puntare allo scudetto"

L'ex rossonero Rodney Strasser, intervistato dalla redazione di MilanNews.it, ha parlato di quelli che devono essere gli obiettivi del Milan per questa stagione: "La prima cosa a cui deve pensare il Milan ora è non mollare fino alla fine. Nel calcio non si sa mai. Il Milan per adesso deve puntare allo scudetto, poi se non arriverà, va bene anche il secondo o il terzo posto che vuol dire qualificazione in Champions League. Però penso veramente che il Milan debba puntare allo scudetto perché è da tanti anni che non lo vince”.