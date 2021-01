MN - Tognazzi: "Il mercato di gennaio ha portato rinforzi importanti"

Il noto attore italiano Gianmarco Tognazzi, intervistato dalla redazione di MilanNews.it, ha commentato così la campagna acquisti invernale dei rossoneri:

Il mercato di gennaio del Milan ha portato acquisti che puntellano la rosa. Che cosa dichiara una campagna acquisti così e quale è il tuo giudizio su Mandzukic?

“La dirigenza ha trovato la quadra da quest’estate in cui si è trovata unione di intenti e in cui ha saputo gestire coerentemente diverse situazioni. Dispiace per Conti e voglio fare un plauso a lui e a Musacchio che lasciano il Milan con la tristezza nel cuore. Questo è un attestato di quello che noi siamo e i tifosi dovrebbero ricordarselo quando sono felici di un calciatore che lascia il Milan. Hanno fatto uscire alcuni giocatori e hanno preso innesti importanti. Prendere un giocatore come Mandzukic va a implementare una carenza di centimetri davanti senza Ibrahimovic. Giustissimo la cessione solo in prestito di Colombo per farlo crescere e aspettarlo. In uscita le operazioni sono state fatte in maniera coerente. In entrata invece sono stati inseriti Tomori e Meitè che formano con Mandzukic un mercato coerente. L’unica carenza, probabilmente, è quella di non avere un reale vice Theo Hernandez e che probabilmente necessiterebbe di qualche occasione per rifiatare. Il mercato del Milan, quindi, mi sembra coerente con i diktat del momento e della società. A differenza delle critiche che ho fatto alla proprietà, il mercato di gennaio ha portato rinforzi importanti. Si fa quello che si può fare per dare qualcosa in più. Meite ha fatto un po’ di fatica rispetto a Cagliari ma nella sua posizione a centrocampo può riprendersi. Mandzukic entra in campo con l’Atalanta con grande spirito e poi ha la sfortuna di farsi male subito. Tomori è entrato in campo inaspettatamente e dà ottimi segnali di presenza. Ha dato subito una grande impressione. E’ vero che non c’è Kjaer ma è un giocatore che mi dà la fiducia che la difesa possa reggere ugualmente. Dà dei segnali alla Kalulu, un giocatore che fa exploit in varie zone del campo con grande personalità. E’ un giocatore su cui mi permetto di sbilanciarmi."