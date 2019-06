MN - Vergassola: "Giampaolo maturato negli anni, ha fatto vedere grandi cose"

Intervistato da MilanNews.it, Simone Vergassola ha parlato di Marco Giampaolo, che ha conosciuto nella stagione 2008/09 a Siena: "A Siena era tanti anni fa, era una squadra che lottava per non retrocedere, che aveva certe caratteristiche e qualità. Ultimamente alla Sampdoria ha avuto una squadra con più qualità e la dimostrazione è che ha fatto sempre grandi partite, in cui provava a fare gioco e subiva poco gli avversari. Sicuramente, in questi anni è maturato, ha accumulato esperienza, ha fatto ottime cose. L’allenare con continuità di sicuro aiuta, come il confrontarsi con altre squadre e altri ambienti che ti porta a crescere”.