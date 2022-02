MN - Vierchwood: "Quando si affrontano certe partite in Serie A serve un approccio diverso"

Pietro Vierchwood, ex giocatore del Milan, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, tornando sulla prestazione offerta dai rossoneri contro la Salernitana: “Ho letto tante critiche alla prestazione di Maignan e di altri ma io penso che il discorso debba avere natura complessiva. Quando si affrontano certe partite, perché in Serie A non puoi dare nulla per scontato, serve un approccio diverso. Lo spirito di squadra deve essere quello di una formazione affamata a prescindere dai singoli”.