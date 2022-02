Moggi sul Milan: "Ha calciatori che si sanno fare rispettare"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Luciano Moggi, tra le altre cose, ha parlato anche del Milan e della situazione di Franck Kessie: “Andrà via. Se ci fosse stato un segnale di permanenza non si sarebbero fatti tutti questi discorsi. Troppi addii a parametro zero? Mi sembra che il Milan si sia comunque mosso bene. Ha calciatori che si sanno fare rispettare. E comunque, nonostante tutti gli addii è primo in classifica”.