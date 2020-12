N. Frey sul Milan: "Pioli ha trovato un grande equilibrio, Ibra valore aggiunto"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’ex difensore Nicolas Frey ha parlato così del Milan primo in classifica in Serie A: "Ho avuto Pioli al Modena e al Chievo. Sta facendo molto bene, ha trovato un grande equilibrio. Ibra è un valore aggiunto nonostante la sua età. L’unica cosa che potrebbe creare dei problemi è il mercato: Donnarumma e Calhanoglu. Però gente di calcio come Maldini è a conoscenza delle dinamiche, spendere per i rinnovi di due giocatori così importanti forse farebbe anche risparmiare rispetto all’acquisto di altri. Sono simpatizzante dell’Inter, ma in nerazzurro c’è qualche problema da risolvere”.