Nappi: "Il Milan ha fame e grinta"

La redazione di FirenzeViola.it ha intervistato Marco Nappi, ex attaccante della Fiorentina, il quale ha commentato così la sconfitta dei viola contro il Milan: "Non ho visto una bruttissima Fiorentina. Gli episodi favorevoli non ci sono tutte le domeniche e non si può prescindere da quello. Prandelli ha detto che a volte non serve giocar bene, ma più determinazione e grinta: mi trova d'accordo. Il Milan non è una grandissima squadra, ma ha fame, grinta e sopperisce agli episodi negativi portando così a casa i risultati. Il mister deve lavorare molto sul piano mentale perché ha una buona squadra".