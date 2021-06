Nista: "Il Milan ha portato avanti il suo programma che non collimava con quello di Donnarumma"

Alessandro Nista, preparatore dei portieri di grande esperienza (Juve, Inter e Napoli), si è così espresso in esclusiva a TMW su Donnarumma al PSG: "A livello emotivo, come scelta di cuore sarebbe stato bello se fosse stato trovato un punto di incontro col Milan ma è una considerazione che si fa dall'esterno. E' una visione romantica ma nel calcio si fanno a volte scelte che vanno contro questo tipo di punto di vista. Ognuno di noi può esprimere un giudizio ma in queste situazioni bisogna rispettare le scelte. Il Milan è stato chiaro nelle sue idee e nel portare avanti il programma, che non collimava con quello di Donnarumma che va comunque in uno dei club più forti del mondo, con grande organizzazione e con campioni. E' una società che sta crescendo e sta continuando ad avvicinarsi al risultato che quella proprietà si è prefissata, per cui la prospettiva futura dal punto di vista professionale è interessante. Poi magari si può dire che è stata fatta anche in modo anomalo, nel senso che è arrivato il rinnovo di Navas e quindi i dirigenti dovranno vedere come gestire il presente. Ma per il futuro hanno preso un portiere che ha già 200 presenze in A e ha 15 anni di carriera davanti".