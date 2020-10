Nocerino elogia Tonali: "Centrocampista completo, sa fare tutto"

Nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Antonio Nocerino, tra le altre cose, ha parlato anche di Tonali: "È un calciatore che mi piace da impazzire. È già molto maturo nonostante abbia solo vent’anni, e soprattutto è un centrocampista completo, in grado di fare tutto in mezzo al campo. Con lui Pioli può giocare con qualunque assetto: che stia in una mediana a tre o a due, Tonali alza il livello sempre e comunque. E va detto che il Milan in quel reparto era già messo piuttosto bene con Kessie e Bennacer... In generale, comunque, credo che i dirigenti abbiano operato bene sul mercato".