Nocerino: "Ibra ha cambiato la mentalità dei compagni. E Kjaer gli ha dato una mano"

Intervistato dalla Gazzetta dello Spot, Antonio Nocerino, tra le altre cose, ha parlato anche di Ibrahimovic: "Zlatan è un trascinatore a prescindere. Ha cambiato la mentalità dei compagni già in allenamento: è da lì che comincia a “lavorare” su chi gioca con lui. Gli anni passano ma Ibra non cambia, tira il gruppo esattamente come faceva ai tempi di Allegri. Però penso che stavolta Kjaer gli abbia dato una mano: ha portato esperienza e tranquillità in difesa".