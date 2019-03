Oddo a MTV su Liverpool-Milan Glorie: "Milan sempre vicino alla beneficenza. Ci teniamo a vincere, sarà la bella "

Massimo Oddo, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato della sfida tra le glorie rossonere e il Liverpool: “Il calcio è sempre stato vicino alla beneficenza​​​​, in particolare il Milan con la sua fondazione. Non è la prima volta che facciamo queste iniziative, lo facciamo per beneficenza , per vederci ogni tanto, per passare giorni piacevoli in giro per il mondo. In più, se ci mettiamo che queste partite sono anche organizzate molto bene e fanno vivere il passato, ci andiamo molto volentieri. Ci teniamo a vincere, abbiamo sempre pensato che la vittoria sia alla base di tutto. Sarà per beneficenza, sarà un modo per vedere tutti i compagni, per calcare di nuovo uno stadio importante, ci sarà un grande pubblico ma vogliamo vincere. Saremo agguerriti, è una bella dopo una sconfitta e una vittoria. Gli anni saranno di più, ma l’impegno sarà lo stesso. Guardando i convocati nostri e del Liverpool, dico che siamo stati più intelligenti avendo una rosa di trenta persone, il Liverpool ne ha venti. Nei momenti di difficoltà faremo dei cambi istantanei come nel basket, daremo tutto in quei cinque minuti in cui giochiamo”.