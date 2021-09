Oddo: "Ieri Ibra ha fatto una cosa che fanno i campioni. Il Milan può puntare allo scudetto"

L'ex rossonero Massimo Oddo è intervenuto in diretta durante "L'inferno del lunedì" su Milan TV. Queste le sue dichiarazioni su Ibra e le chance scudetto dei rossoneri:

Da allenatore preferisci un centravanti vero alla Giroud o un falso 9? “Dipende da che filosofia adotti. Se hai una squadra molto tecnica che deve palleggiare preferisco una punta che sa giocare la palla. Ieri Ibra non ha fatto cose eclatanti, ma ha fatto cose che fa un campione. Quando Rebic sposta la palla e capisce che metterà la palla in mezzo lui solo in quel momento preciso ha accellerato. Dentro di me in quel momento ho pensato “È gol”. Sono quelle cose innate che un attaccante ha dentro, sono quelle cose che ti fanno vincere le partite. Non sono cose scontate, sono cose che hanno gli attaccanti veri”.

Il Milan può pensare allo scudetto? “Può puntare tranquillamente allo scudetto, l’anno scorso è arrivato secondo. Dipende anche da tanti fattori. Per me ci può puntare, per tanti motivi. Ci sono gli stessi giocatori e lo stesso allenatore, c’è l’ambiente giusto e si respira questa cosa, è partito bene e ha giocatori giovani e di qualità che possono solo migliorare come Leao e Diaz. Ha messo in rosa giocatori determinanti come Giroud, determinanti per far crescere i giovani talentuosi. Un Milan che può giocarsela fino alla fine per lo scudetto”.