Oddo su Gattuso: "Ha dato al Milan idee chiare e risultati"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Massimo Oddo ha speso parole d’elogio per Gennaro Gattuso: "Quant’è cambiato rispetto ai giorni da calciatore? Poco. Sono andato a trovarlo a Milanello e ne ho avuto la conferma, anche se non ne avevo bisogno, perché ci sentiamo ancora. La responsabilità l’ha sempre sentita moltissimo, anche quando giocava. Non gli viene difficile dare l’esempio. La sua dote migliore è la trasparenza. Non finge mai. In questo modo non fatica a farsi capire dalla squadra. Ha dato al Milan idee chiare e risultati. Rivendico la mia difesa di Rino anche nel momento più complicato, ci sono interviste che lo attestano, carta canta… A parte le battute, faccio i complimenti alla società che l’ha confermato".