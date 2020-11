OM in crisi, Thauvin non pensa al futuro: "Risultati vergognosi, non li accettiamo"

L'ultima occasione per ripartire. E per ribaltare pronostici che sembrano scritti. L'Olympique Marsiglia è ancora a 0 punti e ospita stasera il Porto nella prima gara della fase a gironi di Champions League per quanto riguarda le gare di ritorno. In conferenza stampa ha parlato anche Florian Thauvin, stella in scadenza e seguita anche dal Milan. Ma la testa è solo sul calcio e non sul futuro. "E 'difficile giocare ogni tre giorni, ma non è neppure bello aver avuto 19 giorni senza giocare. La risposta avremo domani. Abbiamo lavorato bene e abbiamo liberato le nostre teste. La serie di sconfitte fa male, lo ammetto, ci guardiamo allo specchio e c'è vergogna. Non lo accetto, serve fare meglio".