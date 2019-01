Ordine: "Higuain resterà al Milan e non credo controvoglia, altrimenti non sarebbe andato in vacanza col preparatore"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato così a "Tutti convocati" su Radio 24 Gonzalo Higuain: "Ordine: "Secondo me Higuain resta al Milan e non credo controvoglia. Se fosse così non sarebbe andato in vacanza in Argentina con il preparatore del Milan concordato con Gattuso e Leoanrdo. Higuain è in totale accordo con squadra e Gattuso. Questa estate avrebbe scelto Sarri e il Chelsea, ma oggi è 'costretto' a stare a Milanello. I rapporti con Leonardo sono il vero problema, l'argentino si è seccato per parole del brasiliano dopo la Spal. Alternativa a Higuain? Non c'è alternativa sul mercato a Higuain del livello di Higuain, questa è la verità".