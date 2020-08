Ordine: "Ibra ha cambiato il Milan con la sua leadership"

Franco Ordine, intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, ha commentato così il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan: "Ibrahimovic ha cambiato la vita del Milan non con gol e assist, ma alzando l'intensità degli allenamenti e con una leadership che imposto sul resto dello spogliatoio. Per questo lui voleva il riconoscimento del suo ruolo da numero uno, per un anno è uno scandalo".