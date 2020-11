Ordine sul Milan: "Le conferme di Maldini e Pioli hanno cementato il gruppo"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha rilasciato queste parole a Radio Marte: “Percorso Milan post lockdown? L'anno scorso le prime 7 gare dell'era Giampaolo furono un disastro. I cambiamenti sono arrivati da gennaio 2020, in coincidenza dell'arrivo di Ibrahimovic e Kjaer dal mercato di gennaio e dalla valorizzazione di Kjaer. I cambiamenti hanno esaltato la squadra. Le conferme di Maldini e Pioli hanno cementato il gruppo, sono subentrati altri meccanismi psicologici. Il gruppo non è strutturato per reggere tutte le competizioni fino in fondo, per il momento però se la batte con chiunque.

Quanto sarà emozionato Gattuso e quanta voglia di rivalsa avrà? Sicuramente sarà emozionato nel rivedere vecchi volti e nel vedere la parte principale finora della sua carriera. Magari senza lo scazzo con Leonardo dopo il Derby sarebbe anche rimasto. Lui vuole solo il massimo da sé stesso e dal lavoro che fa".