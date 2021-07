Overmars su Tadic: "Non è in vendita. Non c'è alcuna possibilità che lasci il club"

Intervenuto ai microfoni del 'De Telegraaf' il direttore sportivo dell'Ajax Marc Overmars ha parlato di Dusan Tadic escludendo la partenza del calciatore serbo. Il numero 10 dell'Ajax, nelle ultime ore, è stato accostato al Milan. Queste le sue parole: "Dusan Tadic non è in vendita. Non c'è assolutamente nessuna possibilità che lasci il club. Resterà all'Ajax perchè Dusan è più di un calciatore chiave per noi"