Padovan: "Milan? Giusto rinnovare, ma no all'ennesima rivoluzione"

Giancarlo Padovan, ai microfoni di SkySport24, ha commentato così la vittoria di ieri del Milan contro il Milan: "Non voglio sminuire la vittoria del Milan, ma il Lecce aveva tante assenze. Non è la bella squadra di Liverani che avevamo visto nei mesi scorsi. Il Milan però ha fatto bene. Pensare ad una nuova rivoluzione al Milan mi sembra sbagliato. Castillejo mi piace tanto, sa dare una grande mano anche in fase difensiva. Il nuovo modulo, il 4-2-3-1, mette tutti nelle condizioni di rendere al massimo. Pioli ha fatto un'ottima scelta. Secondo me il tecnico rossonero non deve essere messo sulla graticola. Giusto rinnovare, ma no all'ennesima rivoluzione".