Paquetà a MTV: "Gattuso mi ha fatto sentire subito a mio agio, il rossonero non uscirà più dalla mia vita"

Lucas Paquetà, intervistato da Milan TV nello speciale "Welcome Paquetà", ha parlato delle sue prime impressioni da calciatore rossonero.

Su Milano: "E' una città molto bella, con una cultura differente. Spero che insieme a mia moglie e alla mia famiglia ci adatteremo bene, che io possa focalizzarmi solo sul mio lavoro che sarà quello di entrare in campo e aiutare il Milan".

Sul Milan: "Il Milan è un club conosciuto a livello mondiale per la storia e per i suoi titoli, per il percorso dei giocatori brasiliani che ci sono passati, come il mio idolo Kakà. Spero insieme ai miei compagni di riportare il Milan alla vittoria per riconquistare grandi titoli e portare molta allegria ai tifosi rossoneri".

Su Gattuso: "Gattuso e tutta la squadra mi hanno subito fatto sentire a mio agio durante gli allenamenti. Il mister è una persona fantastica, mi trasmette molta energia ed è in grado di far sentire tutti parte del gruppo. E' uno che ti stimola a dare tutto quello che hai in campo

Sui colori: "Il rosso e il nero sono colori che mi fanno sentire a casa, i colori del Flamengo, dove sono cresciuto come atleta. Il Milan è un club che mi ha sempre appassionato per la sua storia e credo che questo rossonero è ormai dentro la mia vita e mai ne uscirà".

Su Leonardo e Maldini: "Leonardo e Maldini sono nomi importanti, non solo nel Milan ma anche per il calcio e spero di imparare molto, così che io possa seguire i loro passi nel Milan e costruire la mia storia insieme ai tifosi".

Sui tifosi: "Sono molto felice che dopo poco tempo si possa già sentire l'affetto dei tifosi nei miei confronti, sono molto orgoglioso e spero di ricambiare trasmettendo in campo molta gioia facendo vincere il Milan"