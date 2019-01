Paquetà a MTV: "Mi piacerebbe aiutare il Milan a tornare in Champions League"

Milano, 12 Gennaio 2019 -“Se chiudo gli occhi e devo esprimere un desiderio, vorrei trovare il mio spazio nel Milan un po’ alla volta, crescere tanto con la maglia rossonera e conquistare trofei con questo grande club”. È un Lucas Paquetá inedito, tutto da scoprire, quello che si presenta in esclusiva ai nostri microfoni e che si racconta nello speciale Welcome Paquetá che AC Milan ha confezionato per celebrare l’arrivo dell’ultimo acquisto brasiliano in casa rossonera.

“Mi piacerebbe aiutare il Milan a tornare in Champions League – continua Paquetá – so quanto conta questa competizione per tutto l’ambiente rossonero”.

Realizzato in collaborazione con Globo TV, emittente brasiliana che ha seguito Lucas dal Brasile fino allo sbarco in Italia, Welcome Paquetá racconta la storia, i sorrisi e i segreti del classe ’97 nato e cresciuto a Rio de Janerio.

Non tutti sanno che Paquetá ama la musica rap brasiliana, ha mangiato la cotoletta alla milanese appena sbarcato in Italia e ha avuto come primo allenatore suo nonno, quando era soltanto un bambino. Tutti lo scopriranno in questo speciale che ci porta in una Rio de Janeiro inedita, sui campi del campionato carioca, a Milanello, San Siro e dietro le quinte più nascoste dell’arrivo di Lucas Paquetá in Italia.

Welcome Paquetá sarà distribuito su tutte le piattaforme AC Milan in quattro versioni: italiana, inglese, cinese e portoghese, per andare incontro anche alle esigenze dei tantissimi tifosi rossoneri brasiliani che hanno festeggiato di recente la nascita del nuovo account ufficiale del Club su Twitter, @acmilanbr. Lo speciale sarà in programmazione su tutte le piattaforme web di AC Milan e sulle frequenze di Milan TV.