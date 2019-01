Paquetà sulla Serie A: "Ho guardato molte partite del campionato italiano, cercherò di adattarmi in fretta"

Durante la sua conferenza stampa di presentazione, Lucas Paquetà ha commentato così il suo arrivo nella Serie A italiana: "Ho guardato molte partite della Serie A. E' un calcio molto fisico e tattico. In Brasile è diverso. Io cercherò di adattarmi al massimo per poter migliorare ed entrare in campo con molta allegria e alla ricerca di vittorie".