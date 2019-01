Su Gonzalo Higuain, Lucas Paquetà ha dichiarato oggi in conferenza stampa a Casa Milan: "' un periodo molto importante per me. Sono stato accolto molto bene sia da Higuain che dagli altri giocatori. Mi danno molto aiuto. Sento la responsabilità che ho in questo momento. Spero di aiutare Higuain e gli altri a fare gol".