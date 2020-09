Pardo: "Maldini sta facendo un grande mercato ed è un valore aggiunto per i rossoneri"

Intervenuto ai microfoni di 'Tutticonvocati' sulle frequenze di Radio 24, Pierluigi Pardo ha parlato di Paolo Maldini. Queste le sue parole: “È una maglia storica quella. A parte il realismo del marketing che cambia le maglie ogni anno, quella maglia è un elemento sacro. E quel cognome su quella maglia è una dinastia. C’è continuità. Sono contento che stia facendo questo grande mercato perché c’è una saldatura tra l’aspetto pratico e l’aspetto simbolico. Sta dimostrando anche da dirigente di essere un valore aggiunto, come lo è stato da calciatore. Non mi sorprende. Credo che come tutte le cose della vita debbano essere imparate, sta imparando bene e i risultati iniziano ad arrivare”.