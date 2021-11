Parolo: "Preferisco il calcio di Pioli a quello di Inzaghi"

"Il derby lo vincerà il Milan". Questo il pronostico di Marco Parolo, uno che ha potuto osservare da vicino il lavoro di Stefano Pioli e Simone Inzaghi: "È stata una sorpresa vedere quanto è migliorato in cinque anni alla Lazio - ha detto al Corriere dello Sport a proposito di quest'ultimo -. Resistere così a lungo in un ambiente complicato come quello di Roma non era facile, ma lui ci è riuscito e ha portato avanti un ciclo importante fatto anche di trofei vinti". L'ex biancoceleste ha però ammesso di preferire il calcio di Pioli: "Se penso da allenatore, il suo calcio lo trovo più dinamico e vario. Quello di Inzaghi è solido, ma più lineare".