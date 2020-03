Pasotto: "Boban fuori dal Milan, Elliott non ha gradito l'intervista del croato"

Marco Pasotto, giornalista de "La Gazzetta dello Sport", ha parlato della situazione Boban-Gazidis ai microfoni di Radio Sportiva: "Ancora manca l'ufficialità, ma Boban è fuori dal Milan. In questo momento Gazidis accentra su di sé anche i poteri sportivi che prima erano di Maldini e del croato. Credo che Elliott non abbia digerito di essere stata messa in mezzo in modo diretto, perché nella intervista non autorizzata Boban si appellava direttamente alla proprietà rossonero".