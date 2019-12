Pasqualin: "Il Milan se non vende, non compra. Suso quanto può valere?"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb Claudio Pasqualin, operatore di mercato, ha parlato dell'attuale situazione rossonera. Sul tema mercato, Pasqualin ha dichiarato che in questo momento i rossoneri sono limitati negli acquisti da eventuali cessioni. Queste le sue parole: ". Il Milan non può muoversi se non vende. E anche se vendesse quanto ricaverebbe e da chi? Suso ad esempio quanto può valere?"