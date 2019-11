Passerini: "Ibra potrebbe dare la scossa caratteriale"

Carlos Passerini, firma del Corriere della Sera, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it, per parlare della situazione Ibrahimovic per gennaio.

"Non mi piace fare i discorsi con i se e con i ma, non è calcio. Posso dirvi che il Milan ha buttato via la sua Champions League pareggiando con l'Udinese, subendo un gol ridicolo, oppure pareggiando a dicembre con un Frosinone poi retrocesso. È molto chiaro che il Milan abbia bisogno di una scossa, e questa scossa potrebbe darla un giocatore di qualità e di carattere. Quel giocatore potrebbe essere Ibrahimovic, soprattutto per la parte caratteriale. Oggi il Milan è diventata una squadra come tante altre, che naviga in fondo alla classifica, senza grandi aspettative e che quando perde con la Juve dice: "Abbiamo dato il massimo". Il Milan ha bisogno di ricordarsi cos'è il Milan, e Ibra è l'unico che potrebbe farglielo ricordare