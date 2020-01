Pellegatti: "Donnarumma e Sirigu sono due grandi portieri. Theo Hernandez? Acquisto azzeccatissimo"

Carlo Pellegatti, intervistato da TorinoGranata.it, ha parlato così della sfida a distanza di questa sera tra Donnarumma e Sirigu e di Theo Hernandez: "Donnarumma vs Sirigu? Credo che all'Europeo ci saranno sicuramente loro. Sirigu, se non ci fosse Donnarumma, sarebbe probabilmente il portiere titolare. Si tratta di due grandi portieri, Mancini ha scelto Donnarumma come titolare e Sirigu come dodicesimo, ma sono quelle scelte tra grandi alternative che gli allenatori sono felici di avere. Hernandez? Sono rimasto sorpreso quando l'ho visto per la prima volta quest'estate in amichevole contro il Bayern, dove mise in grande difficoltà una difesa importante come quella dei bavaresi. Dopo averlo visto in quella partita non mi sorprende il grande rendimento che sta avendo in questa stagione. Si tratta certamente di un acquisto azzeccatissimo".