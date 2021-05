Pellegatti: "Juve-Milan 0-3? E' la vittoria più importante degli ultimi anni"

Carlo Pellegatti è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e sulla vittoria del Milan contro la Juvetus ha dichiarato: "E' la vittoria più importante degli ultimi anni. Se la Juve ha giocato male contro l'Udinese ma lì è riuscita a portarla a casa, col Milan no. Quando giochi male riesci a portare a casa 1-2 risultati, poi vieni punito, ieri il Milan l'ha punita. Pioli è molto apprezzato perchè sa valorizzare i giocatori. Pirlo se ne stava andando sereno per capire il suo futuro nell'U23, non capisco perchè l'abbiano proiettato in una dimensione pesante. Lui voleva Dzeko e un regista e non li ha avuti".