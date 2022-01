Pellegri: "Non vedo l'ora di iniziare l'avventura con il Torino. Ibra un idolo per me"

Pietro Pellegri ha appena lasciato il Milan per accasarsi al Torino. Intervistato dai canali ufficiali del club granata, Pellegri ha detto: “Mi sono subito trovato bene in queste prime ore da giocatore del Torino. Ho trovato mio padre ad accogliermi. Mi sono sentito a casa. Il rapporto con mio padre sarà professionale. Mister Juric? Ho un ottimo rapporto con lui e ottimi ricordi come l’esordio in Serie A. Sono carico, pronto e positivo. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura con il Torino. I miei idoli? Si ne ho due. Uno era Ronaldo il fenomeno anche se l’ho visto giocare poco perché ero piccolo, e l’altro è Ibrahimovic con cui ho avuto la fortuna di giocarci insieme fino a pochi giorni fa”.